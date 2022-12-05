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Spor

Czeslaw Michniewicz: Mbappe'yi durdurmanın yolunu bilen yok

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden Polonya'da teknik direktör Czeslaw Michniewicz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Aralık 2022 Pazartesi 00:18 - Güncelleme:
Czeslaw Michniewicz: Mbappe'yi durdurmanın yolunu bilen yok
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Polonya Teknik Direktörü Czeslaw Michniewicz, Fransa'ya 3-1 yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda ettikleri son 16 turu maçı sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Michniewicz, "Üzgünüz ve hayal kırıklığına uğradık. İlk golü atan taraf olabilseydik, çeyrek finale ulaşabilirdik. Elimize fırsatlar geçmişti. 1-0 geriye düştükten sonra geri dönebileceğimize inandık. Gol için bastırdık ve sonra 2, ardından 3. gol geldi. Orada maç bitti." dedi.

Maçta 2 gol atan Mbappe'yi değerlendiren Michniewicz, "Olağanüstü biri. Szczesny harika bir turnuva geçiriyordu ama o bile bugün bizi kurtaramadı. Fransa'nın en büyük gücünün ne olduğunu bilmek için antrenör olmanıza gerek yok; Mbappe. Ayrıca, Dembele ve Giroud gibi çok iyi iki hücum oyuncuları da var. Herkes böyle bir hücum hattı olsun ister. Bu dünyada Mbappe'yi durdurmanın yolunu bilen tek bir insan bile yok. Bizi bitirdi. Bence uzun yıllar boyunca dünyanın en iyisi olacak." ifadelerini kullandı.

Michniewicz, "Polonya, 36 yıldır bu tura yükselemiyordu. En azından Katar'dan gururlu olarak ayrılacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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