Da Costa’nın bileti hazır

Star Spor 24.12.2019 00:33 - Güncelleme: 24.12.2019 00:34

SÜPER Lig’de 16. haftayı 24 puanla lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray’da devre arası transferleri için hazırlıklar sürerken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cim-Bom’un Tondela’da forma giyen Bruno Wilson’ı gündemine aldığını yazan O Jogo gazetesi, bu kez de Manuel da Costa’nın Sarı-Kırmızılılar’a önerildiğini duyurdu.

SON KARARI TERİM VERECEK

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile sözleşmesini kısa bir süre önce fesheden Da Costa’nın da Galatasaray’a gelmeye hazır olduğu bildirildi. Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye mutlaka takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar’ın 33 yaşındaki Portekizli savunmacıya bonservis bedeli olmadığı için sıcak baktığı kaydeldi. Da Costa ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan alamayan CimBom’un kısa süre içinde Portekizli oyuncunun menajeri ile temasa geçeceği ifade ediliyor. 1.91’lik stoper, geçen sezonun devre arasında 4.5 milyon euro karşılığında Al İttihad’a imza atmıştı. Da Costa ile anlaşılamaması durumunda Galatasaray’ın 22 yaşındaki Portekizli Bruno Wilson’a imza attıracağı öğrenildi.