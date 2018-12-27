Daçka 2. galibiyetini Olympiakos'a karşı aldı
Darüşşafaka Tekfen, THY EuroLeague'de 15. maçında 2. galibiyetini güçlü Yunan ekibi Olympiakos'a karşı aldı.
THY EuroLeague'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Son haftalarda iyi maçlar çıkartan ancak maç sonunu getiremeyen Darüşşafaka, Olympiakos'u 79-75 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.
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