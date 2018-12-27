Daçka 2. galibiyetini Olympiakos'a karşı aldı

THY EuroLeague'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Son haftalarda iyi maçlar çıkartan ancak maç sonunu getiremeyen Darüşşafaka, Olympiakos'u 79-75 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.