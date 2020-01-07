07.01.2020 14:13 - Güncelleme: 07.01.2020 14:13

Kamp çalışmalarından bahseden Ozan, "Yoğun çalışmalarımız sürüyor. 29. Şampiyonluk için büyük mücadele veriyoruz. İyi bir ortam var. Yeni genç arkadaşlarımız geldi, onlar da bizimle birlikte antrenman yapıyorlar. Yurtdışında olan arkadaşlarımız da katılınca daha iyi ve konsantre şekilde devam edeceğiz. Son 2 maçımızı galibiyetle kapadık ve güzel bir final oldu bizim için. İkinci yarıda da maçlarımızı kazanıp, lider olmak istiyoruz." dedi.

Ozan Tufan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"DAHA DA İYİ OLACAĞIM"

"Alanyaspor'a transfer olduğumda da söylediğim gibi inananlar ve inanmayanlar vardı. Benim kendime inancım önemliydi, inandım. Daha da iyi olacağımın garantisini veriyorum. performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağım."

"SERGEN HOCA, BENİM HATA YAPMAMAMI İSTEDİ"

"Sergen Hoca'nın tabiii ki zamanında yaptığı hatalar olabilir. Hocanın yaptığı yanlışlar, doğrular ona ait. Onun düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. O da büyük sorumluluk aldı beni transfer ederek, ona da teşekkür ederim. Benden herkesin memnun kalabilmesi için o da en iyi şekilde gayret gösterdi. Sergen Hoca ve Alanyaspor Başkanı, "Biz Ozan'ı Fenerbahçe'ye kazandırmak için aldık" demişlerdi. Önemli olan Benim Fenerbahçe'ye kazandırılmamdı. Sergen Hocam ile sürekli telefonda konuşuyorum, bana uyarıları oluyor. Ben de dinliyorum kendisini."

"BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM"

"Gerçekçi olmak gerekirse benim sözleşmem devre arasında değil sezon sonunda bitiyordu. Ancak devre arasında başka takımlarla imzalayabiliyorsunuz isterseniz. Benim tabii ki aklımda bir takım yoktu, olsaydı Fenerbahçe'de olmazdım. Ben, Fenerbahçe'ye borcumu ödemek, 29. şampiyonluğu yaşamak istedim. Ailemle de konuşup bu kararı aldık. Hocama ve Başkanımıza şampiyon olarak borcumu ödemek istediğimi söyledim."

"ALTYAPIYA DİKKAT EDİYORUZ"

"Yıllardır altyapıdan oyuncu çıkmıyor Fenerbahçe'de ve diğer takımlarda. Emre Ağabey olsun, Ersun Hoca olsun istekleri bu doğrultuda. Bunların üstünde çok uğraş ve çaba sarf ediliyor. Ancak bir de şöyle bir şey var; genç oyunculara birden yüklenildiği zaman, oyuncular oraları daha önce görmediği için kendilerinde bir anda değişim oluyor ve ayak uyduramıyorlar. Bunun olmaması için de çok dikkat ediliyor, hocamız çok ilgili bu konuda."

"EMRE AĞABEY'İ 5-6 YILDIR TANIRIM"

"Emre Ağabey, benim 5-6 yıldır tanıdığım bir ağabeyim. Karakteri ve kendisini söylememe gerek yok, mükemmel bir insan. Sadece bana değil bütün takım arkadaşlarıma yardımcı olan bir kaptandır. Daha çok şey katacaktır bize de. Avrupa Şampiyonası'nda da çok şey katacaktır Milli Takımımıza. Emre Ağabey rahatsızdı, 2 gün sonra o da geliyor. İnşallah yolun sonunda onun da elinde kupa olur, biz de seviniriz beraber."

"EURO 2020'DE ŞANSIMIZ YÜKSEK"

"Kolay bir grup değil, zor bir gruptayız. Ancak bizim genç bir ekibimiz var, bu ekip bir şeyler yapabileceğini kanıtladı. Dünya Şampiyonunu içeride yenip dışarıda berabere kalarak kalitesini ispatladı. Şansımızın eksiye göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçları oynamadan göremeyiz tabii ama şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."

"KADRO DIŞI KALINCA ÖZLÜYORSUNUZ"

"Ben birçok mevkiide oyandım. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Fenerbahçe'nin eksik olduğu bir mevkiide oynayabiliyorsam, ben orada seve seve oynarım, bunu Ersun Hoca'ya da söyledim. Bunu bir tek ben yapmıyorum tabii ki, Dirar da, birçok arkadaşım da yapıyor. Eksik bölgelerimiz var, evet ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Ben sağ bek oynayıp kaybettiğimizde de üzülürüm, orta saha oynayıp kaybetsek de üzülürüm. Nerede oynarsam en iyisini vermeye çalışıyorum. Mevkilere bağlı kalmadan kim nerede oynarsa en iyisini vermeli. Ben daha önce de sağ bek oynadım Bursaspor'da ve Milli Takımlarda, benim için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Ben 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde çok düşündüm beni orada oynatmıyor, burada oynatmıyor diye. Kadro dışı kalınca özlüyorsunuz. Önemli olan oynamak."

"EMRE AĞABEY VE GUSTAVO İLE..."

"Emre Ağabey ve Gustavo'nun birbirinden farklı özellikleri var. Ben ikisi ile de oynarken keyif alarak oynuyorum. Burada tercih hocadan yana. Biz sahaya çıktığımız zaman kim oynarsa oynasın yüzde yüzüyle oynamak zorunda. Yüzde yüz vermedikten sonra biz orta sahadan verim alamayız. Benim attığım golde de agresif bir şekilde baskı yapıyoruz ve gol geliyor. Diğer gollerde de yüzde yüzümüzle oynuyoruz. Benim yapamadığım mücadeleyi bazen Emre ağabey yapıyor. Herkesin hazır olması önemli."

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

"Biz kenetlenmiş durumdayız, buna inanıyoruz. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Bunların özeleştirisini kendi aramızda yaptık ki atlattık. Daha hırslı başlayıp, taraftarımızı arkamıza alıp bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz."