Daha gelmeden tavrını koydu! 'Sergen'in etrafında dolaşıp...'

10.02.2020 09:38 - Güncelleme: 10.02.2020 09:38

Rumen çalıştırıcı, anlaşma sağlanması halinde birçok konuda yönetime ve teknik heyete rehberlik yapacak. Lucescu, altyapının yeniden planlanmasına ve oyuncu portföyü ile transferde gelecek yılların takımının oluşumuna yardım edecek.

İSTANBUL'DA BULUŞMA VAR

Sergen hocaya her konuda destek verecek tecrübeli bir isim getirmek isteyen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Lucescu’yu ikna etti. Rumen futbol adamı bugün Bükreş’ten İstanbul’a gelecek, Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle buluşacak.



"İSTERLERSE TECRÜBEMİ AKTARIRIM"

Lucescu’nun geçtiğimiz hafta Bükreş’te görüştüğü yöneticilere, “Bir takımım bir patronu olur. Sergen’in etrafında olup ona gölge olmak, onu rahatsız etmek istemem. Dışarıdan ne destek istenirse veririm ama kulübeye inmem, sahada görünmem. İsterse tecrübelerimi aktarırım, o kadar” şartını öne sürdüğü öğrenildi.



SERGEN YALÇIN'I DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN GELMEDİ

Gaziantep maçına çağrılan Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı vermişti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı sonrasında Mircea Lucescu için, "Mircea Lucescu'nun başımın üstünde yeri var. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" ifadelerini kullanmıştı.



YAŞ ORTALAMASI PLANI VAR

Luce’nin kulübe her konuda danışmanlık yapacağı, kadrosunun yaş ortalaması 30’u geçen Beşiktaş için özellikle altyapıda çalışmalar yapacağı bildirildi.



EURO 2020 vizesi alan A Milli Takımımız’ın oluşmasında büyük emek veren Lucescu’nun Avrupa’daki geniş futbolcu ağını da Siyah-Beyazlılar için kullanacağı ifade ediliyor.

