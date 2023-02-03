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Spor

Daha imzası kurumadan Cristiano Ronaldo krizi! 200 milyon dolarlık ekonomik yıkım

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda imza attığı Al-Nassr'da krize neden oldu. Suudi Arabistan ekibinde beklentilerin altında kalan Cristiano Ronaldo ve yüksek maliyeti eleştiri konusu oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Şubat 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan Cristiano Ronaldo krizi! 200 milyon dolarlık ekonomik yıkım
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Geçtiğimiz aylarda Al-Nassr'a imza atan ve büyük yankı uyandıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da gündem oldu. Cristiano Ronaldo'nun beklenenin altında kalmasının ardından maliyeti eleştirilerin hedefi oldu.

CRISTIANO RONALDO'NUN TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, uzun süre transferde birçok takımın gündemine gelmişti. Dünya yıldızı herkesi şaşırtarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atmış ve bu transfer büyük ses getirmişti.

ARABİSTAN'DA CRISTIANO RONALDO KRİZİ

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan basınında tartışma konusu oldu. Al-Nassr'da şu ana kadar beklenen etkiyi yaratamayan Portekizli yıldızın, performansı eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız oyuncunun maliyeti hakkında ise "200 milyon dolarlık ekonomik yıkım!" ifadelerine yer verildi.

ŞİMDİYE KADARKİ PERFORMANSI

Şimdiye kadar Al-Nassr formasıyla 2 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmaların 2'sinde de ilk 11'de yer aldı. Toplam 180 dakika süre alan 37 yaşındaki Portekizli yıldız, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

Star Gazetesi

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