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Spor

Daha imzası kurumadan İrfan Can Kahveci krizi! Takımda ortalık yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci yine istediği süreleri alamadı. Milli futbolcu bunun üzerine yeni bir karar verdi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

Emre Sarı18 Mart 2025 Salı 22:41 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan İrfan Can Kahveci krizi! Takımda ortalık yıkıldı
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can Kahveci sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı La Liga devleri ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşında da ciddi bir artış yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'e kadar geçerli olan eski sözleşmesini de yeniledi. Ancak bu sürecin ardından da milli futbolcu istediği süreyi yine alamadı ve takımdan ayrılma kararı aldı.

İSPANYA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

İspanya basınındaki haberlere göre Villarreal ile Real Betis, İrfan Can Kahveci için nabız yoklamaya başladı. İki ekibinde yaz transferi dönemi için Fenerbahçe ile görüşmeye şimdiden başladığı öğrenildi. Yıldız orta sahanın da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kulüplerin anlaşması durumunda bu transferde imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 34 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

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