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Spor

Daha imzası kurumadan Samet Akaydın krizi! Fenerbahçe'de ortalık karıştı

Samet Akaydın, ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Transferine 3.7 milyon euro harcanan Samet Akaydın, Fenerbahçe'de şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar...

6 Mart 2023 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan Samet Akaydın krizi! Fenerbahçe'de ortalık karıştı
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Fenerbahçe'nin ara transferde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe'nin 3.7 milyon euro bonservisle transfer ettiği Samet Akaydın, taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

SAMET AKAYDIN 3.7 MİLYON EUROYA ALINDI

Ara transfer döneminde adı birçok takımla anılan Samet Akaydın'ın transferinde mutlu sona Fenerbahçe ulaştı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana 7 maça çıkan Samet Akaydın, performansıyla tam bir hayal kırıklığı oldu. Beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçeli taraftarların eleştiri hedefi oldu. Hem oyuncu hem de transferi yapan yönetim tepki topladı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Samet Akaydın, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 630 dakika süre alan, 28 yaşındaki stoper, skora etki edemedi.

İşte taraftarların Samet Akaydın tepkilerinden bazıları:

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