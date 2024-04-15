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Spor

Daha önce de kapısı çalınmıştı! Beşiktaş için Mircea Lucescu iddiası

Beşiktaş'ta Fernando Santos döneminin bitmesinin ardından birçok isim gündeme geldi. Son olarak siyah beyazlı yönetimin daha önce görüşme gerçekleştirdiği Mircea Lucescu'ya yeni bir teklif yaptığı ve deneyimli çalıştırıcının bunu kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

15 Nisan 2024 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Daha önce de kapısı çalınmıştı! Beşiktaş için Mircea Lucescu iddiası
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Alınan başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş için yeni bir iddia geldi.

Rumen basını iAM Sport'ta yer alan habere göre; Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

SEZON BİTMEDEN GELECEK İDDİASI

Haberde tecrübeli çalıştırıcının sezon bitmeden siyah beyazlı takımın başına geçeceği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE KAPISI ÇALINDI

Beşiktaş, Fernando Santos öncesi de Lucescu'nun kapısını çalmış ancak başarılı teknik adamı ikna edememişti.

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımı geçici süreliğine Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağı açıklandı.

78 yaşındaki Lucescu, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Rumen teknik adam iki büyük takımda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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