Alınan başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş için yeni bir iddia geldi.

Rumen basını iAM Sport'ta yer alan habere göre; Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

SEZON BİTMEDEN GELECEK İDDİASI

Haberde tecrübeli çalıştırıcının sezon bitmeden siyah beyazlı takımın başına geçeceği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE KAPISI ÇALINDI

Beşiktaş, Fernando Santos öncesi de Lucescu'nun kapısını çalmış ancak başarılı teknik adamı ikna edememişti.

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımı geçici süreliğine Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağı açıklandı.

78 yaşındaki Lucescu, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Rumen teknik adam iki büyük takımda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.