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Daigne: Penaltı kaçırmak futbolun içinde olan şey

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta iki gol birden atan Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın son ana kadar savaştığını ifade eden Diagne, "Kazanmamız çok önemliydi ve bunun için savaştık. En çok gol atan yabancı futbolcu olmak güzel bir şey ancak önemli olan takımın kazanması, takımın hedeflerine ulaşması. Takım kazandıkça ve ben de gol attıkça mutlu oluyorum" dedi.

Kaçırdığı penaltı hakkında da konuşan Diagne, "Penaltı kaçabiliyor, bu bir futbol. İkinci penaltıyı gole çevirdim ama galibiyeti getiren golün de altına imza attım. Takıma katkı sağladığım için büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir sonraki kupa maçımıza çok iyi hazırlanacağız, gidip kupayı almak ve ardından da Başakşehir karşısına çıkıp şampiyonluğu bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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