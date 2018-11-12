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Daily Express, Javier Hernandez'in devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a gideceğini yazdı

Forvet konusunda sıkıntı yaşayan ve ligde de kötü sonuçlar alan Beşiktaş’ta gündeme gelen Javier Hernandez konusunda gelişmeler dikkat çekti.

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Ligde ve Avrupa’da arka arkaya istikrarsız sonuçlar alarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta forvet transferiyle alakalı ilginç bir konu gündeme geldi. İngiltere’de Daily Express, yaptığı özel haberde Chicharito lakaplı yıldız forvet Javier Hernandez’in West Ham United’daki geleceğiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Beşiktaş’ın devre arasında Meksikalı forveti istediği kaydedilirken, teklifin kiralık olduğu ifade edildi. West Ham’ın kiralık transfere sıcak baktığı ancak bazı şartların olduğu dile getirildi.

En önemli konunun İngiliz kulübünün menajeri Manuel Pellegrini olduğu vurgulandı. Pellegrini’nin henüz son kararını vermediği, devre arasında Hernandez’i bırakıp bırakmama konusuna şu anda cevap vermediği aktarıldı.

Ligde de üst sıralara çıkmak isteyen West Ham’da tecrübeli golcünün Şilili menajerin hücum alternatiflerinden olduğu bildirildi. Beşiktaş’ın sunduğu teklifte de satın alma opisyonuyla kiralama olduğu bulunduğu öne sürüldü.

(Skorer)

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