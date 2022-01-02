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Spor

Dakar Rallisi'nde 1B etabının kazananları belli oldu

2022 Dakar Rallisi'nin 1B etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

AA2 Ocak 2022 Pazar 17:50 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 17:50
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Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 1B etabı, Hail bölgesindeki 333 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 30 dakika 53 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Nasser el-Attiyah elde etti. Etapta Bahreyn Raid Xtreme takımından Fransız Sebastien Loeb ikinci, Benzina ORLEN ekibinden Çek Martin Prokop ise üçüncü oldu.

MOTOSİKLETTE DANİEL SANDERS KAZANDI

Motosiklet kategorisinde GasGas Factory takımından Avustralyalı Daniel Sanders, 4 saat, 38 dakika ve 40 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Monster Energy Honda'dan Şilili Pablo Quintanilla ikinci, Red Bull KTM Factory'den Avusturyalı Matthias Walkner üçüncü sırada yarışı bitirdi.

İlk etabın tamamlanmasının ardından genel klasman sıralamasında da aynı sürücüler yer aldı.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Hail ile Al Artawiya arasındaki 338 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

  • 2022 Dakar Rallisi
  • Daniel Sanders
  • Nasser el Attiyah

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