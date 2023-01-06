Dakar Rallisi'nin 6. etabını Luciano Benavides kaandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail ile Riyad şehirleri arasındaki 358 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 13 dakika 12 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.

Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid), Katarlı pilotun 3 dakika 29 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) ise liderin 8 dakika 52 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu arada etap öncesi genel klasmanda ikinci sırada bulunan Fransız Stephane Peterhansel (Audi), kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Otomobilde 8, motosiklette 6 olmak üzere organizasyonda 14 kez şampiyonluk yaşayan Peterhansel, yardımcı pilotu Edouard Boulanger'nin sakatlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından Dakar Rallisi'nden çekildi.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah, en yakın takipçisi Lategan ile arasındaki farkı 1 saat 6 dakika 50 saniyeye çıkardı.

Motosiklette Howes zirvede

Motosiklet kategorisinde Husqvarna takımı adına yarışan Luciano Benavides, etabı 3 saat 14 dakika 19 saniyede tamamlayarak birinciliğine ulaştı.

Arjantinli sürücüyü, aynı takımdan ABD'li Skyler Howes 56 saniye, Avustralyalı Toby Price (Red Bull KTM) da 2 dakika 20 saniye geriden takip etti.

Howes, Price'ın 3 dakika 31 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yarışın 7. etabı, yarın Riyad ile Duvedmi şehirleri arasındaki 398 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.