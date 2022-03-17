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Spor

Dallas Mavericks son saniye basketiyle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle 113-111 yendi.

17 Mart 2022 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:02
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Mavericks, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spencer Dinwiddie'nin son saniye basketiyle kazanarak üst üste 3, bu sezon ise 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekibin all-star yıldızı Luka Doncic, 37 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kapısından döndü. Galibiyeti getiren Dinwiddie, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Dün 60 sayıyla kulüp ve kariyer rekoru kıran Kyrie Irving'in aşısız olması nedeniyle forma giyemediği ev sahibi takımda Kevin Durant, 23 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla "double double" yaptı. Goran Dragic 21, Bruco Brown 17 sayıyla oynadı.

  • Dallas Mavericks
  • Brooklyn Nets
  • Spencer Dinwiddie

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