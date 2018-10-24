Dame N'Doye Trabzonspor'dan ayrıldı 13 maçta 9 gol attı

Sezon başında eski kulübü Kopenhag'ın yolunu tutan Dame N'Doye, çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti.

Sezon başında eski kulübü Kopenhag'ın yolunu tutan Dame N'Doye, çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti. Buna ek olarak 2 de asist yapan N'Doye, krallık listesinde Brondby'li Kamil Wilczek'in (10) ardından ikinci sırada.

(Fotomaç)