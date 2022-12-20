Damian Lillard, Portland Trail Blazers tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çekişmeli karşılaşmada, Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 123-121'lik skorla geçti.

Sezonun 13. galibiyetine ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

14. kez kaybeden 17 galibiyetli Blazers'ta mücadeleyi 28 sayı ve 6 asistle tamamlayan all-star Damian Lillard, Clyde Drexler'i (18 bin 40 sayı) geçerek kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumuna geldi. Jerami Grant'in 26 sayı ve 8 ribaunt, Anfernee Simons'ın 19 sayı, Josh Hart'ın 13 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik desteği, galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 122-99

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 104-101 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 126-125

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 116-106

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 105-124

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-121

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 119-128

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 130-104

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 119-125