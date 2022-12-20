İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6611
  • EURO
    19,8657
  • ALTIN
    1083.65
  • BIST100
    5384.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Damian Lillard, Portland Trail Blazers tarihine geçti
Spor

Damian Lillard, Portland Trail Blazers tarihine geçti

Portland Trail Blazers'ı yıldızı Damian Lillard, Clyde Drexler'i (18 bin 40 sayı) geçerek kulüp tarihinin en skorer oyuncusu

20 Aralık 2022 Salı 12:22 - Güncelleme:
Damian Lillard, Portland Trail Blazers tarihine geçti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çekişmeli karşılaşmada, Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 123-121'lik skorla geçti.

Sezonun 13. galibiyetine ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

14. kez kaybeden 17 galibiyetli Blazers'ta mücadeleyi 28 sayı ve 6 asistle tamamlayan all-star Damian Lillard, Clyde Drexler'i (18 bin 40 sayı) geçerek kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumuna geldi. Jerami Grant'in 26 sayı ve 8 ribaunt, Anfernee Simons'ın 19 sayı, Josh Hart'ın 13 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik desteği, galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 122-99

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 104-101 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 126-125

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 116-106

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 105-124

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-121

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 119-128

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 130-104

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 119-125

  • Oklahoma City Thunder
  • Portland Trail Blazers
  • Damian Lillard

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.