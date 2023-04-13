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Spor

Damian Lillard, takımının transfer politikasını eleştirdi

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, takımının transfer sezonunda nasıl hareket etmesi gerektiğine dair açıklamalar yaptı.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Damian Lillard, takımının transfer politikasını eleştirdi
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Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, takımının yaz döneminde önemli adımlar atmak zorunda olduğunu söyledi.

"Stephen A's World" isimli podcast'e konuk olan Lillard, Blazers'ın yaz döneminde herhangi bir ilerleme kaydedememesi durumunda takımdaki geleceğini büyük olasılıkla değerlendireceğini belirtti:

"Onlara çalışsınlar diye baskı yaptığımı söylemiyorum, fakat önemli bir hamle yapamazsak o seviyede rekabet etme şansımız olmaz diyorum. Bu noktada karar sadece benim olmayacak, organizasyonun da kararı olacak. Çünkü konu 'gençleri mi oynatacağız' yoksa 'birini mi alacağız' üzerine.

Rekabet etme fırsatını hak ettiğime inanıyorlar ve ben de bu yaz tüm bunları yapma konusunda kararlı ve gayretli olacağımız konusunda onlara güveniyorum. Bu yaz dönemi, buraya geldiğimden beri en önemli yaz dönemi. Hem benim için, hem de takım olarak bizim için."

Lillard, sezonu 32.2 sayı, 7.3 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla kapatmıştı.

  • portland trail blazers
  • damian lillard

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