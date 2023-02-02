Damian Lillard'dan 42 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-112'lik skorla geçerek 25. galibiyetini aldı.
Konuk ekipte Damian Lillard, 42 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Anfernee Simons da 26 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.
Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te (32 galibiyet, 19 mağlubiyet) Ja Morant 32 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ve Jaren Jackson Jr 18 sayı, 7 ribaunt, 6 blok üretti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 112-122
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 105-94
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 139-96
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-106
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-114 (Uzatmada)
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 109-119
Utah Jazz-Toronto Raptors: 131-128
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 100-132