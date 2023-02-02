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Spor

Damian Lillard'dan 42 sayı

Damian Lillard'ın 42 sayı atarak yıldızlaştığı maçta Portland Trail Blazers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-112 yendi.

2 Şubat 2023 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Damian Lillard'dan 42 sayı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-112'lik skorla geçerek 25. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Damian Lillard, 42 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Anfernee Simons da 26 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te (32 galibiyet, 19 mağlubiyet) Ja Morant 32 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ve Jaren Jackson Jr 18 sayı, 7 ribaunt, 6 blok üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 112-122

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 105-94

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 139-96

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-106

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-114 (Uzatmada)

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 109-119

Utah Jazz-Toronto Raptors: 131-128

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 100-132

  • Portland Trail Blazers
  • Memphis Grizzlies
  • Damian Lillard

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