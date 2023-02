Damian Lillard'dan çılgın performans! 71 sayı...

Bat Konferans'nda play-off'a kalma yars veren Blazers'n konuk ettigi Rockets' 17 say farkla maglup ettigi karslasmada, Lillard, tarihi bir performans sergiledi.

Karslasmay 13'u ucluk olmak uzere 71 say, 6'sar ribaunt ve asistle tamamlayan 32 yasndaki oyuncu, Blazers'n sezonun 29. galibiyetine uzanmasnda basrolu oynad ve bircok rekora imza att.

NBA'de 70+ say, 5+ ribaunt, 5+ asist ve 10+ ucluk barajlarnn asldg ilk performans sergileyen Damian Lillard, bir macta atlan en yuksek ikinci ucluk saysna ulast. NBA tarihinde 70 say barajn gecen 8. oyuncu konumuna gelen Lillard, kulup ve kariyer rekoru krd. Lillard, kariyerinde besinci kez 60 say barajn asarak, bu alanda Wilt Chamberlain (32 kez) ile Kobe Bryant'n (6 kez) ardndan ucuncu oyuncu konumuna da geldi.

Bu sezon 47. kez kaybeden Rockets'ta milli oyuncu Alperen Sengun ise 17 say, 10 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaparken, Jae'Sean Tate 17, Daishen Nix 16 say, Tari Eason 15 say ve 10 ribaunt, Kenyon Martin 14 say, 8 ribaunt ve 4 asistle oynad.