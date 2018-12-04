Damiao, Mariano'yu takibe aldı bile
Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray & Damiao flörtünde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Aslan'ın ocak ayında renklerine bağlamak istediği Brezilyalı santrfor, vatandaşı Mariano'yu sosyal medya hesaplarında takibe başladı. 29 yaşındaki Damiao'nun ayrıca sarı-kırmızılı takım hakkında Mariano'dan bilgi aldığı gelen haberler arasında.
(Sabah)
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