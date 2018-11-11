Damien Comolli; stoper, sol bek ve ön libero oynayabilen Jairo Riedewald için İngiltere'ye gidiyor

Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den ilk resmi hamle geldi.

Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Hollandalı stoper Jairo Riedewald'a talip oldu. Riedewald geçen sezon Ajax'tan, Crystal Palace'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Sportif direktör Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burada yapacağı öğrenildi.

KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Jairo​ Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.

TAKIMINDA FAZLA ŞANS BULAMIYOR

22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı.

Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu F.Bahçe joker olarak kullanmak istiyor.

(Takvim)