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Damien Comolli: Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda

F.Bahçe’nin Sportif Direktörü, “Oyuncularla her gün birebir konuşmalar yapıyorum. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda” ifadesini kullandı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE Sportif Direktörü Damien Comolli, dün sabah gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonu sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız Sportif Direktör şunları söyledi: “Milli takımlarda bulunan oyuncular büyük çoğunluğu döndü. Sadece Diego Reyes ve Mauricio Isla gelmedi ki, bu gece gelecekler ve yarın (bugün) gelip antrenmana katılacaklar.”

SON MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ

“Milli takım aralarının getirdiği bazı zorluklar var. Bunlardan birincisi sakatlık. Çok şükür ki sakat dönen oyuncumuz yok. Milli olmayan oyuncular Samandıra’da son sürat çalışmalara devam etti. Önemli olan son Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, güzel futbolu devam ettirmek ve Sivasspor karşılaşmasına yansıtmak. Ben oyuncularımızla her gün birebir görüşmeler yapıyorum.”

HERKES İŞİNE ÇOK İYİ ODAKLANDI

“Futbolcularımız işlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Fenerbahçe ruhunu yakaladığımızı söyleyebilirim. Onlar zaten takımın içinde bulunduğu durumun farkındalar. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için daha iyi pozisyona gelebilmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler. İnşallah Sivasspor maçıyla birlikte seri galibiyetler başlar ve yükselişe geçeriz.”

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