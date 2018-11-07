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Damien Comolli, Jorge Sampaoli ile ekonomik konularda büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de Koeaman'ın performansına bakılacağı kararı çıksa da Comolli ünlü teknik adamlarla dirsek temasında.

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Sampaoli haber bekliyor

Arjantinli teknik adam konusunda önemli mesafe kat edildi. Comolli, Sampaoli’nin avukatı Fernando Barredes’le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, ekonomik konularda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Comolli, başarılı çalıştırıcıya avukatı aracılığıyla, “Aceleci davranmak istemiyoruz. Biraz zaman tanısın” mesajı gönderdi.

Son olarak Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’nı çalıştıran ve şu anda Rosario’daki çiftliğinde dinlenmeye çekilen Sampaoli, Fenerbahçe’den gelecek haberi bekliyor. Bu arada tecrübeli teknik adamın 3 şampiyonluk yaşattığı Universitad de Chile’nin de devreye girerek teklif yaptığı öne sürüldü.

Jardim ve Blanc kolay değil

Sarı Lacivertliler'in teklif götürdüğü isimlerden biri Laurent Blanc. Fransız teknik adam, 2015-16 sezonunun sonunda PSG’den ayrıldı ve o dönemden beri boşta. İyi bir teklif bekleyen Blanc’ın sezon ortasında bir takımı devralmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Monaco ile yollarını ayıran Leonardo Jardim, Comolli’nin listesindeki bir diğer teknik adam. Ancak Portekizli çalıştırıcının peşinde dünya devi bir kulüp daha var: Real Madrid.

(Fanatik)

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