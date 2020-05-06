Damien Comolli: ''Kulüpler batacak''

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:06 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:06

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, koronavirüsün transfer piyasasındaki etkilerinin ne olacağını anlattı ve yeni dönemde nelerin değişeceğini söyledi. İşte Damien Comolli'nin İngiltere'de yaptığı dikkat çeken açıklamalar...

"İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Bazı kulüplerin battığını görebiliriz. Premier Lig'de birçok takım da büyük problemler yaşayacak çünkü aldıkları finansal darbeyi onarmak için ellerinde yeterince para olmayacak. Şu anda ne olacağını kestirmek çok zor, dramatik konuşmak da istemiyorum ancak iyi gözükmüyor.

"BÜYÜK TAKIMLAR DAHA ÇOK ETKİLENECEK"

Şu anda takımların kaybettikleri maç günü gelirlerinin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Herkes bu sezonu konuşuyor ancak gelecek sezonun ilk yarısı da seyircisiz olur, bunun farkında olmalıyız. Bu yüzden daha büyük statları, daha çok seyircisi olan takımlar için daha büyük finansal problemler olacak.

"CİDDİ KONTRAT YAPAMAYACAKLAR"

Büyük kulüplerde sözleşmesinin sonuna gelen oyuncular var, örneğin Tottenham'daki Jan Vertonghen ile PSG'deki Thomas Meunier gibi. Bu oyuncular gerçekten çok daha değerli ancak virüs bizi böyle vurmasaydı, çok büyük sözleşmeler alacaklardı. Bunun yanında, kendini kanıtlayamamış oyuncular artık ciddi kontratlar yapamayacak.

"HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Her şey değişecek, daha önce hiç görmediğimiz bir durumdayız. Futboldaki tüm iş modeli değişecek. Kulüplerin çok az parası olacak ve bunları da genç oyunculara yatırmayı tercih edecekler. Hiç parası olmayanlar da olacak.

"DAHA FAZLA TAKAS OLACAK"

Uluslararası düzeyde kulüplerin daha fazla takas yaptığını göreceğiz. Belki bunun yanında çok düşük para akışı olacak. Son dönemde İtalya takas konusunda öne çıkan bir ülke olmuştu.



