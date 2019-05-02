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Damien Comolli: Sezon bizim beklediğimiz gibi değildi ama bu sezonda çok şeyler öğreniyoruz ve önümüzdeki sezon daha da iyi olacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, gelecek sezon daha iyi olacaklarının sözünü verdi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbolun Süperleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın sezonunu değerlendiren Comolli, ''Sezon bizim beklediğimiz gibi değildi ama bu sezonda çok şeyler öğreniyoruz ve önümüzdeki sezon daha da iyi olacağız.'' sözlerini kullandı.

''ELJIF'İN GOLÜ HEP HATIRLANACAK''

Sezonun genç oyuncuları arasında gösterilen Eljif Elmas'ın performansı ile ilgili görüşleri sorulan Comolli, "Sanıyorum 35 maç oynadı ama Eljif Elmas'ın Galatasaray'a attığı gol uzun yıllar hatırlanacak. Hep öğrenmek istiyor, tecrübeli isimlerden öğrenmeyi istiyor. Fenerbahçe'de herkes onun daha başarılı olmasını umuyor.

(Sporx)

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