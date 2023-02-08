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Spor

Damien Comolli'den destek mesajı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma neden olan deprem için Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Dmien Comolli deprem mesajı yayınladı.

8 Şubat 2023 Çarşamba 23:08 - Güncelleme:
Damien Comolli'den destek mesajı!
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Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Türkiye'de yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine kulüp olarak destek verileceğini belirtti.

Comolli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toulouse Futbol Kulübü olarak Türkiye'deki deprem bölgesine gönderilecek nakdi yardımları Ahbap Derneği üzerinden yapmayı kararlaştırdık." açıklamasını yaptı.

Damien Comolli, Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük görevi yapmış ve başarısızlık üzerine kendisi ile yollar ayrılmıştı. Şu anda Fransa'da beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Damien Comolli, Türkiye'ye yardım yapması ile birlikte Fransa'da da depreme olan dikkati artırdı.

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