Damien Comolli'den Moses açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transfer Victor Moses ile 1,5 yıllığına anlaşmasının ardından sportif direktör Damien Comolli, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Kariyeri başarılarla dolu tecrübeli bir ismi kulübe kazandırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Comolli, "Victor Moses'le sözleşme imzaladığımız için mutluyuz, çünkü Moses Chelsea'de Premier Lig'in yanı sıra Federasyon Kupası'nda da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Nijerya Milli Takımı ve Premier Lig'de oynadığı diğer takımlardaki performansıyla çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söylemeliyim" dedi.

"BAŞKA TEKLİFLER VARDI, TERCİHİM FENERBAHÇE DEDİ"

Moses'ın başka takımlardan teklif almasına rağmen ısrarla Fenerbahçe'yi istediğini kaydeden idareci, "Transfer sürecinde hoşumuza giden bir diğer durumsa Victor Moses'in Fenerbahçe'ye gelmek için çok kararlı ve motive olmasıydı. Birçok kulüpten transfer teklifi almış olmasına rağmen "Benim ilk tercihim Fenerbahçe ve Fenerbahçe'ye transfer olmak benim için harika olacak" dedikten sonra diğer teklifleri reddetti. Yetenekleri, kararlılığı ve motivasyonuyla Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın, benim ve yönetim kurulumuzun futbol takımımızda oynamasını istediğimiz bir oyuncu olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.