Damm Kulübü açıkladı! Fenerbahçe'ye gittiler

Başkan Ali Koç'un büyük önem verdiği altyapı projesi için İspanyol Damm Kulübü ile iş birliği anlaşması yapılmıştı. Futbol dünyasına çok sayıda oyuncu kazandıran ve altyapı konusunda dünyanın önde gelen akademilerinden olan Damm Kulübü, 3 futbolcuyu sarı lacviertlilere gönderdi.

Fenerbahçe'nin altyapı konusunda iş birliği anlaşması yaptığı Damm Kulübü'nden sarı lacivertlilere 3 futbolcu gönderildi. İspanyol kulübünden de yapılan paylaşımda Joan Berge, Karim L'Koucha ve Dani Molina'nın Fenerbahçe ile idmanlara başladığı bilgisi verildi. Joan Berge, Karim L'Koucha ve Dani Molina'nın 4 günlük bir kamp çerçevesinde İstanbul'a gönderildikleri ve kulüple idmanlara çıkacakları belirtildi. Ayrıca futbolcuların stadyumu gezerek Fenerbahçe'nin maçını takip edeceği de aktarıldı.

75 yıldır başta İspanyol futbolu olmak üzere dünya futboluna önemli futbolcular yetiştiren Damm Kulübü, son yıllarda Aleix Vidal, Sergio Garcia, Cristian Tello ve David Lopez gibi isimleri bünyesinden çıkardı.