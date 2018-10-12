Dan Barlaser: Türkiye ortaya çıkarsa, evet dememek için gerizekalı olmak gerekir

Newcastle United’ın 21 yaşındaki futbolcusu Dan Barlaser, Türkiye A Milli Takımı’ndan teklif bekliyor…

Babasının doğum yeri olması nedeniyle Türkiye için oynama fırsatı bulunan ve daha önce Türkiye U16 ve U17 Milli Takımları forması giyen futbolcu, sonrasında İngiltere U18 Milli Takımı’nda da oynadı.

‘U20’ye hayır dedim’

Barlaser “Türkiye U16 ve U17 formaları giydim. Sonrasında İngiltere U18 Milli Takımı’nda oynadım. Türkiye U20 Milli Takımı’na gitmem de söylense de gitmedim. Seçeneklerimi hala ucu açık tutuyorum. Ancak şu da bir gerçek, İngiliz Milli Takımı’nda oynamak için Premier Lig’deki üst düzey oyunculardan bir tanesi olmanız gerekir” dedi.

‘Gerizekalı olmak gerek’

Accrington takımında kiralık olarak forma giyen genç futbolcu “Newcastle United’dan milli takıma çağrılan fazla oyuncu yok. Eğer Türkiye ortaya çıkarsa, evet dememek için gerizekalı olmak gerekir. Çünkü sonuçta uluslararası düzlemde forma giyeceksiniz. Genç milli seviyelerinde oynadığım maçlar bana büyük bir tecrübe kazandırdı” diye konuştu.

(Skorer)