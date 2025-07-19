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Spor

Dan Ndoye için Premier Lig iddiası

Premier Lig'in önemli isimlerinden Nottingham Forest, kanat transferinde gözünü İtalya'ya çevirdi. Bu kapsamda İngiliz ekibi, Bologna oyuncusu Dan Ndoye'yi transfer listesine ekledi.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Dan Ndoye için Premier Lig iddiası
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Premier Lig'in önemli isimlerinden Nottingham Forest, kanat transferinde gözünü İtalya'ya çevirdi.

Bu kapsamda İngiliz ekibi, Bologna oyuncusu Dan Ndoye'yi transfer listesine ekledi.

Sky Italia'nın haberine göre Nottingham Forest, Dan Ndoye'nin transferi için önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NAPOLI'NİN DE İSTEĞİ SÜRÜYOR

Lorenzo Lucca ve Noa Lang gibi önemli transferleri bitiren son Serie A şampiyonu Napoli'nin de oyuncu ile ilgilendiği edinilen bilgiler arasında.

Napoli'nin Ndoye için 32 milyon euro ve Alessandro Zanoli'yi teklif edeceği konuşuluyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Dan Ndoye, 9 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

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