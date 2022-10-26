Dan Petrescu: Yarın kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecektir

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan CFR Cluj'da Teknik Direktör Dan Petrescu, "Sivasspor maçından sonra oynadığımız bütün maçları kazandık ve moral olarak iyi durumdayız. Maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Petrescu, "Sivasspor maçından sonra oynadığımız bütün maçları kazandık ve moral olarak iyi durumdayız. Maçı kazanmak istiyoruz. CFR Cluj'daki maçta da iyi oynadık ve şanssız bir şekilde yenildik ama yarın bu maçı kazanacağız. Yarın kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecektir" dedi.

Bir gazetecinin, "Türkiye ligini takip ediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Petrescu, "Maçlara fazla bakamıyorum ama skorları takip ediyorum. En çok Kayserispor'a bakıyorum" yanıtını verdi.

CFR Cluj'un futbolcusu Karlo Muhar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele ile ilgili, "Bu maç bizim için çok önemli. Sivasspor için de önemli bir karşılaşma. Bu maçı yendiğimiz taktirde gruptan çıkma şansımız var. Buraya her şeyimizi vermeye ve tur atlamaya geldik" dedi.

Romanya temsilcisi CFR Cluj'da orta saha oyuncusu Karlo Muhar, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Muhar, "Bu maç bizim için çok önemli. Sivasspor için de önemli bir karşılaşma. Bu maçı yendiğimiz takdirde gruptan çıkma şansımız var. Buraya her şeyimizi vermeye ve tur atlamaya geldik. Bu maç çok yönlü bir maç olacak. Tur atlayıp Avrupa sahnesinde daha iyi işler yapma şansımız var. Bu maçı almaya geldik. İyi konsantre olmalıyız ki bu maçı kazanalım. Bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.