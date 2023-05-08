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Spor

D'Angelo Russell: Minnesota'da yeteneklerimi gösteremedim

Los Angeles Lakwrs'ın yıldız oyuncularından D'Angelo Russell, kötü geçen Minnesota Timberwolves dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
D'Angelo Russell: Minnesota'da yeteneklerimi gösteremedim
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Los Angeles Lakers guardi D'Angelo Russell, 2020-2023 yılları arasında formasını giydiği Minnesota Timberwolves ekibinde yeteneklerini tam olarak kullanamadığını açıkladı.

Russell, The Athletic'ten Sam Amick'e konuyla ilgili şunları söyledi:

"Doğrusu, orada biraz kısıtlandığımı düşünüyordum. Hücumda üçüncü opsiyon olmam gerekiyordu. Bazı geceler biraz daha agresif oynadığım oluyordu. Şu anda daha agresif bir şekilde oynayabildiğim bir yerde olmak, takım arkadaşlarıma da fayda sağlıyor ve bu enerji ekipteki herkesten geri yansıyor. Bu oldukça zevkli."

Lakers, ilk olarak 2015'te draft edip sonrasında 2017'de Brooklyn Nets'e takas ettiği Russell'ı, geçtiğimiz Şubat ayındaki son takas gününde Jarred Vanderbilt ve Malik Beasley ile birlikte kadrosuna yeniden katmıştı.

Bu sezon Minnesota'dan bir takas beklemiş olduğunu söyleyen D'Angelo, ifadelerini şu şekilde noktaladı:

"BANA NE TEKLİF ETMEK İSTERLERSE İSTESİNLER, O DEĞERİN ÜSTÜNDE

Oynayacağımı düşünmüştüm. Asla ayrılma talebim olmadı. Bunu içten içe istiyordum fakat hiç dile getirmedim. Hiç dışarıya da yansıtmadım. Burada hep kalmış olmayı çok isterdim fakat Minnesota'da olmayı da çok isterdim. Her neredeysem, yerim orasıdır."

Russell, 2022-23 normal sezonunu 17,4 sayı ortalamasıyla Lakers'ta üçüncü sırada tamamlamıştı ve şu anki playoff serisinde 16.7 sayı, 6.0 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları kaydediyor.

26 yaşındaki oyuncu, 2019'da imzaladığı dört yıllığı 117 milyon dolarlık kontratının son sezonunda yer alıyor.

  • DAngelo Russell
  • minnesota timberwolves

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