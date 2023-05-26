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Spor

D'Angelo Russell, yeni kontrat istiyor

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen D'Angelo Russell 4 yıllığı 100 milyon dolardan yeni bir kontrat istiyor.

26 Mayıs 2023 Cuma 14:24 - Güncelleme:
D'Angelo Russell, yeni kontrat istiyor
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Los Angeles Lakers guardi D'Angelo Russell'in, LA ekibine takas edilmeden önce "dört yıllığı 100 milyon dolarlık" bir kontrat istediği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Lakers'taki geleceği belirsiz olan Russell'in Los Angeles'a geçmeden önce dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir anlaşma istediğini belirtti:

"Kaynaklara göre, bir de (Minnesota) Timberwolves'tayken dört yıllığı 100 milyon doları aşan yeni bir kontrat arayan Russell meselesi var. İstikrarsız geçirdiği playoff dönemi sonrasında, Russell için bu fiyatı çok kişinin teklif edeceğini hayal etmek zor..."

Playofflarda Russell, 13.3 sayı, 2.9 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamış, özellikle Denver Nuggets'a karşı oynadığı Batı konferansı finallerinde etkinliği iyice azalmıştı.

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