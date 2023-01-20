İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8002
  • EURO
    20,4095
  • ALTIN
    1166.71
  • BIST100
    5490.34
Spor

Dani Alves cezaevine gönderildi

Brezilyalı yıldız futbolcu Dani Alves, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından hakim karşısına çıktı. Alves, kefaletsiz olarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

AA20 Ocak 2023 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Dani Alves cezaevine gönderildi
ABONE OL

İspanya'da hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.