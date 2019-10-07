Brezilya Serie A Ligi'nde oynanan Sao Pauolo - Fortaleza maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

Maçın henüz 25. dakikasında Barcelona'nın eski oyuncusu olan ve şu an Sao Paulo forması giyen Dani Alves'in acı içerisinde kaldığı görüntülendi.

Yapılan kontroller sonrası Dani Alves'in arı tarafından sokulduğu farkedildi.

Bu olay sonrası yapılan kontrollerde köşe bayrağının eşek arıları tarafından istilaya uğradığı fark edildi.