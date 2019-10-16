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Dani Alves: Paris'te çok ırkçı var

Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Dani Alves, Fransa'nın Başkenti Paris için 'Çok ırkçı var' yorumunda bulundu.

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Futbol tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, "Paris'te çok ırkçı var." ifadesini kullandı.

Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve son olarak Paris Saint-Germain'de (PSG) 2 sezon geçiren Dani Alves, Brezilya'da GQ dergisine açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde ülkesinin Sao Paulo takımına transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, en mutsuz olduğu şehrin Paris olduğunu ifade etti.

Fransız başkentinde yaşamaktansa Sevilla veya Barcelona'yı tercih edeceğini aktaran defans oyuncusu, "Paris stresli bir şehir. Çok sevemedim. İlginç bir kültür şoku yaşadım. Paris'e 1 haftalığına giderseniz güzel bir gezi yaparsanız, ancak daha uzun kalırsanız sizi yorar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluklar yaşamasına rağmen hayatından memnun olmadığını vurgulayan Alves, "Şehrin stresi bana Sao Paulo'yu hatırlattı. Tek farkı, Paris'te çok ırkçı var. Şahsi olarak bana ırkçılık yapamadılar çünkü cevaplarını çok sert vereceğimi biliyorlardı fakat arkadaşlarıma yapılanlara şahit oldum." şeklinde görüş belirtti.

(AA-İHA)

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