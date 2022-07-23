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Spor

Dani Alves, Unam Pumas'ta

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dani Alves, Meksika Ligi ekiplerinden Unam Pumas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
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Geçen sezon başında Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Daniel Alves 8 yıl formasını giydiği Barcelona'ya 5 sene sonra geri dönmüştü. 38 yaşında Katalan ekibinin sağ bek bölgesini dolduran ve gençlere örnek olan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda ise Barça'dan ayrılmıştı.

Sambacı'nın futbolu bırakıp, bırakmayacağı merak konusu olurken, 39 yaşındaki sağ bekin yeni adresi belli oldu. Daniel Alves, Meksika temsilcisi Unam Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu yeni takımıyla ilk idmanına da çıktı.

Dani Alves, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 17 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1392 dakika süre aldı. 39 yaşındaki yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle skora katkıda bulundu.

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