İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,1318
  • EURO
    12,6344
  • ALTIN
    664.833
  • BIST100
    1736.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dani Alves'in sözleşme detayları belli oldu
Spor

Dani Alves'in sözleşme detayları belli oldu

Gelirini Finansal Fair Play'e denk getirmeye çalışan Barcelona'nın Dani Alves ile sezon sonuna kadar 155 bin euroya anlaştığı öğrenildi.

19 Kasım 2021 Cuma 07:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 07:54
ABONE OL

Barcelona'nın yeniden kadrosuna dahil ettiği Dani Alves'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

La Vanguardia'nın haberine göre Dani Alves'i sezon sonuna kadar kadrosuna katan Barcelona'nın Brezilyalı isme 155 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi. Finansal Fair Play yükümlülüklerini yerine getirmekte bir hayli zorlanan Barcelona'nın Alves'e ödediği bu ücretin La Liga tarafından müsade edilen en düşük olduğu ifade edildi.

38 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedelinin ise 100 milyon euro olduğu da haberlerin devamında yer aldı.

2008'de Sevilla'dan Barcelona'ya 35 milyon euroya transfer olan Dani Alves burada geçirdiği 8 yılın ardından Juventus ve PSG'de forma giymiş, ardından ülkesine geri dönerek Sao Paulo'ya imza atmıştı. Yönetimle alacakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Brezilyalı, 16 Eylül tarihinde kontratını karşılıklı fesh etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.