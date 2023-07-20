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Spor

Daniel Amartey, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Daniel Amartey İstanbul'a geliyor. Yıldız ismin 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

20 Temmuz 2023 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
Daniel Amartey, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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Siyah beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.

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