Daniel Amartey: Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, önemli açıklamalar yaptı.

Daniel Amartey yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş Stadyumu çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum. Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. İngiltere'de onlara karşı oynama fırsatı bulmuştum. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak." dedi.

Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığının olduğunu söyleyen Amartey, "Leicester'da Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığımız vardı. Daha önce söylediğim gibi, onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Onunla tekrar buluştuğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"NEREDE OYNADIĞIMA TAKILMAM"

Başarılı stoper, "Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Kendimi stoper olarak daha iyi hissediyorum. Ancak ben nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım." açıklamasını yaptı.

"BÜYÜK KEYİF ALACAKLAR"

Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu belirten tecrübeli savunmacı, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten büyük keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Daniel Amartey, "Gana'da çocukken sana yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiğin haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Evet bu haber doğrudur. 12 yaşımdayken Gana'da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken bana çok yardımcı oldu, yapabileceği her şeyi yaptı. O yüzden ona bir araba hediye ettim."