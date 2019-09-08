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'Daniel Amartey Ocak'ta Trabzonspor'da'

Trabzonspor'un Daniel Amartey'i istediği ve devre arasında yeniden teklif yapacağı öne sürüldü.

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Transfer döneminde kadrosunu 16 isimle güçlendiren Trabzonspor için dikkat çeken bir iddia geldi.
 
Dailymailgh'nin haberine göre Trabzonspor transfer döneminde İngiliz ekibi Leicester City'nin Ganalı önliberosu Daniel Amartey'i istedi ancak teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin teklifi yeterli bulmadığı yazılan haberde bordo mavililerin Amartey'den vazgeçmediği ve ara transfer döneminde yeniden teklif yapacağı belirtildi.
 
24 yaşındaki önlibero, stoper mevkiinde de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Amartey 25 kez de milli takımının formasını giydi.

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