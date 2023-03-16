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Spor

Daniel Candeias'tan Fenerbahçe açıklaması

Corendon Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Daniel Candeias, taraftarlardan Fenerbahçe maçında tribünleri doldurup kendilerine destek olmalarını istedi.

IHA16 Mart 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Daniel Candeias'tan Fenerbahçe açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, 19 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Akdeniz ekibinde Candeias, mücadeleye ilişkin kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Bizim için zor olacak bir maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Maça iyi konsantre olup Ankara'da kaybettiğimiz 3 puanı geri almaya çalışacağız. Taraftarlarımızın maça gelip bizi desteklemesini istiyorum. Stadyumu doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stadyum doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız tamamen bize odaklansın, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım" ifadelerini kullandı.

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