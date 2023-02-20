Daniel Guiza: Luis Aragones benim babam

Daniel Guiza, İspanya'da yayın yapan Relevo'ya kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski antrenörü Luis Aragones'in kendisi için özel bir yeri olduğunu aktaran Guiza, "Luis Aragones benim babam. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beni takıma dahil ederek büyük bir cesaret gösterdi. Milli takımı bir adım öteye taşıyan da buydu. Aragones hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça duygulanıyorum. Onunla ilgili harika anılarım var. Benim için çok özel bir insandı. Kariyerimdeki gelişimi onun sayesinde yaşadım." dedi.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Barcelona'yla görüştüğünü aktaran Guiza, "Guardiola ve Barcelona istiyordu. Onlarla sözleşme imzalama şansım vardı ama bir şeyler ters gitti. Oyuncular beni rakip olarak mı gördü bilmiyorum ama takımda çok fazla güce sahip olan insanlar vardı. Sonrasında Barcelona'ya imza atmadım ve Fenerbahçe'ye gittim. Orada da Luis Aragones'le çalışma şansım oldu." açıklamasında bulundu.

"KARİYERİMİN EN ZOR ANLARINDAN BİRİYDİ"

2010 Dünya Kupası için açıklanan kadroda yer almamasıyla ilgili ise 42 yaşındaki golcü, "Kariyerimin en zor anlarından birisi 2010'daydı. Vicente Del Bosque, 2010 Dünya Kupası için kadroyu açıklamıştı ve ben yer almıyordum. Nedenini bilmiyorum. Eleme maçlarında oynamıştım ama aramızda hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

2008/09 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Guiza, 2011/12 sezonunda takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli formayla 98 maçta süre alan Guiza, 35 gol ve 21 asistle oynamıştı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyerini İspanya 5. Lig takımı CD Rota'da sürdürüyor.