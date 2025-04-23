Şu anda 44 yaşında olan ve UD Rotena takımında futbol hayatına devam eden Daniel Guiza açıklamalarda bulundu.

2008 yılında 14 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Guiza, sarı lacivertlilerde bir şampiyonluk bir de Süper Kupa sevinci yaşarken çıktığı 98 maçta da 35 gol atıp 19 asist yaptı.

İşte Guiza'nın açıklamaları;

"DAHA ÇOK PARA KAZANMAYI SEÇTİM"

Bu bir iç ukde mi sorusunu yanıtlayan Guiza, "Olabilir, ama 2010 Dünya Kupası'nda oynamamak gibi daha büyük ukdelerim var. Özellikle de Real Betis'in teklifini reddedip Fenerbahçe'ye gitmem. Kalbimi ve duygularımı dinlemek yerine daha çok para kazanmayı seçtim." dedi.

"O FIRSATI KAÇIRMAK ÇOK CANIMI YAKTI"

Real Betis'i seçmediğine pişmanlık duyan tecrübeli oyuncu "Evet. Şimdi olsa hiç düşünmeden Betis'i seçerdim. O kararımda çok büyük hata yaptım. Sonradan fark ettim ki para her zaman en önemli şey değil. O fırsatı kaçırmak çok canımı yaktı." ifadelerini kullandı.