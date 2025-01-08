Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ne damga vuruyor

Red Bull Pilotu Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı lider bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, 5. günü geride bıraktı.

Al Hanekiyah'tan başlayan 4. etapta, pilotlar, Alula'da günü noktaladı.

Motosiklet kategorisinde 415 kilometrelik yarışta 05:10:33'lük derecesiyle Sanders günü lider noktaladı ve Dakar'da en yakın rakibine 15 saniye fark atarak, 3. liderliğini elde etti.

Rallinin 5. etabı, 9 Ocak'ta Alula'da başlayacak ve Hail'de bitecek.

Ralli, 17 Ocak'ta, Suudi Arabistan'ın Shubaytah kentinde son bulacak.