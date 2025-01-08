İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,359
  • EURO
    36,4532
  • ALTIN
    3029.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ne damga vuruyor
Spor

Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ne damga vuruyor

Red Bull Pilotu Daniel Sanders, Dakar Rallisi'nde fırtına gibi esiyor. Motosiklet kategorisinde 415 kilometrelik yarışta 05:10:33'lük derecesiyle Sanders günü lider noktaladı ve Dakar'da en yakın rakibine 15 saniye fark atarak, 3. liderliğini elde etti.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
Daniel Sanders, Dakar Rallisi'ne damga vuruyor
ABONE OL

Red Bull Pilotu Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı lider bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, 5. günü geride bıraktı.

Al Hanekiyah'tan başlayan 4. etapta, pilotlar, Alula'da günü noktaladı.

Motosiklet kategorisinde 415 kilometrelik yarışta 05:10:33'lük derecesiyle Sanders günü lider noktaladı ve Dakar'da en yakın rakibine 15 saniye fark atarak, 3. liderliğini elde etti.

Rallinin 5. etabı, 9 Ocak'ta Alula'da başlayacak ve Hail'de bitecek.

Ralli, 17 Ocak'ta, Suudi Arabistan'ın Shubaytah kentinde son bulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.