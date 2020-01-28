İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9399
  • EURO
    6,5401
  • ALTIN
    300.045
  • BIST100
    120324
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge sevinci
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28.01.2020  15:25 - Güncelleme: 28.01.2020  15:25

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Elazığ'daki deprem bölgesine giden Uğurcan Çakır katılmadı.

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 30 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.