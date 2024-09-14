Daniele De Rossi'den Zalewski açıklaması!

Genoa ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde konuşan Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Galatasaray'ın transferini gerçekleştiremediği Nicola Zalewski ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. De Rossi'nin açıklamaları şöyle:

"Her şey onun sözleşmesinin sona eriyor olmasıyla alakalı

Bu kulüp tarafından alınan ve bana birkaç gün önce bilirilen bir karar.

Sözleşme yenilenmesi konusunda anlaşma sağlanırsa kadroya geri döneceğini düşünüyorum.

Bana cevaplayamayacağım bir soru soruyorsunuz.

Bu beni aşan bir konu. Bu Nicola ve kulüple konuşulması gereken bir konu."