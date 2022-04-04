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Spor

Daniele Russo: Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Daniele Russo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:54
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Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili, "Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz." dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını belirten Russo, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Russo, oyuncularını tebrik etti.

Çok iyi bir takıma karşı deplasmanda iyi bir performans ortaya koyduklarının altını çizen Russo, "6-7 tane net pozisyonumuz vardı ama kalecileri de kendisini aştı ve belki biz de biraz daha net olabilirdik o pozisyonlarda. Galip gelemediğimiz için tabii ki de üzgünüz. Bu puanı maalesef üzüntüyle alıp evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

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