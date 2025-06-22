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Spor

Daniele Santarelli: Daha iyi olacağız

A Milli Voleybol Takımımız'ın başarılı başantrenörü Daniele Santarelli, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz ve Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldığımız maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Daniele Santarelli: Daha iyi olacağız
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A Milli Voleybol Takımımız'ın başarılı başantrenörü Daniele Santarelli, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz ve Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldığımız maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Santarelli, "Her şeyden önce, bence biz onların seviyesinde değildik. Öncelikle fiziksel form açısından, çünkü bazı oyuncularımız henüz hazır değildi. Onlara biraz dinlenme süresi vermeye karar verdik, toparlanmaları için. Ama mesela Ebrar gibi bazı oyunculara bakarsanız, başlangıçta gayet iyi durumdaydı, formdaydı. Ancak zamanla, aslında tam olarak istediğimiz seviyede hazır olmadığını hissetmeye başladı." dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren başarılı başantrenör, "Belki yaz sonunda bazı maçları kaçırmış olacağız, bundan eminim. Ama birkaç gün içinde, önümüzdeki hafta sonunda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR TAM FORMDA DEĞİLSE..."

Santarelli, "Umarım takımım bir adım daha ileri gidebilir, çünkü bugün istediğim buydu. Kızlara söylediğim şey şu: "Tamam, rakip bu şekilde oynuyor, blok yapıyor ve savunuyor, çok akıllıca." Ama bence bizim smaçörlerimiz denememiz gereken smaç açılarını denemedi. Onlara yardım etmeye çalıştım ama böyle bir durumda, oyuncular tam formda değilse, zihinlerini açıp farklı vuruş türlerini denemeleri zor oluyor. Denedik, gerçekten çok çabaladık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  • Daniele Santarelli
  • Voleybol Milletler Ligi
  • maç sonucu

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