İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7243
  • EURO
    29,5394
  • ALTIN
    1668.01
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Daniele Santarelli: Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz
Spor

Daniele Santarelli: Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Daniele Santarelli: Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santarelli, Türkiye'ye güzel bir hediye verdiklerini ama işlerinin daha bitmediğini söyledi.

Milli takımın tecrübeli başantrenörü, şunları kaydetti:

"Maçta zorlandığımız anlar oldu ama böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Şimdi motivasyonumuz çok daha yüksek. Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün de kazanmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi."

  • spot milli voleybol
  • kadın voleybolu
  • daniele santarelli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.